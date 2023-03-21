更多本地人重视新加坡历史和文化遗产 对相关活动感兴趣

（早报讯）新加坡人对我国的历史和文化遗产越来越重视，并更愿意参与相关活动。

国家文物局星期二（3月21日）发布最新的《文化遗产意识调查2022》（Heritage Awareness Survey）结果，以评估2018年至2022年新加坡文化遗产计划的成效。

这次调查于2022年1月14日至3月31日进行，共有2020名15岁及以上的新加坡公民和永久居民受访，他们均衡地分布在各个区域和年龄层。

调查显示，更多人认识到文化遗产的重要性，并在个人和社群层面上都更愿意了解和欣赏它。86%的受访者同意，更了解和欣赏新加坡的文化遗产，有助于增强他们对新加坡的归属感，比2018年上一次调查增加了11个百分点。

同时，更多受访者表示对本地文化遗产相关活动感兴趣，并愿意支持有关文化遗产的事业。超过七成的受访者对其他民族或种族的文化习俗有浓厚兴趣；80%人表示会支持非物质文化遗产从业者，比2018年增加了25%。

文化、社区及青年部长唐振辉在“新加坡非物质文化遗产传承人奖”（The Stewards of Singapore's Intangible Cultural Heritage Award）颁奖现场致辞时，提到部分调查结果。

唐振辉说：“新加坡非物质文化遗产并非只须要被保护封存起来，它是随时间推移不断变化发展的，我们应该将本地丰富多样的文化传递给更多人，并传承下去。”