【国会】饮料瓶罐退费制延至2025年4月实行 押金定为1角

（早报讯）饮料瓶罐退费制将推迟至2025年4月1日落实，到时公众购买铝罐和塑料瓶装饮料时须支付1角的押金，退还瓶罐才可取回；饮料生产和零售商会有三个月过渡期可继续销售未贴上押金标签的饮料。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期二（3月21日）在国会为可持续资源（修正）法案提出二读时宣布，饮料瓶罐退费制（Beverage Container Return Scheme）将在2025年4月1日实行，公众购买150毫升至三公升的铝罐和塑料瓶装饮料时得支付1角押金，并可到回收站归还空瓶罐后取回押金。

所有面积超过200平方公尺的大型超市须设回收站

国家环境局规定，所有面积超过200平方公尺的大型超市须设立回收站，以方便公众退还空瓶罐。目前，这类大型超市约有400家，占超市门店总数的约三分之二。

当局准备将这项计划交给非营利、由业界领导的计划经营者（Scheme Operator）负责执行，环境局接下来会与计划经营者合作，探讨在公共和邻里场所设立更多回收站，方便公众归还空瓶罐。

许连碹说，考虑了公众的反馈以及参考其他已落实这类计划的地区的经验后，当局决定将押金定为1角。根据民情联系组的公众咨询调查，84%受访者认为，收取1角或以上的押金较合适。

“较高额的押金将鼓励公众参与并推高归还率，不过，我们也不希望押金太高，导致人们避免购买预先包装饮料。因此我们认为，为每个瓶罐收取1角押金足以达到80%空瓶罐归还率的目标。”

饮料瓶罐退费制原定2024年中落实，为了让业界有更多时间准备，这项计划将推迟至2025年4月1日实行，计划生效的首三个月是过渡期，饮料生产和零售商可继续售卖还未贴上押金标签（deposit mark）并无须收取押金的存货。到了2025年7月1日全面落实时，所有涵盖在计划下的预先包装饮料都必须贴上押金标签，消费者也得支付押金。

许连碹说，尽管饮料瓶罐退费制在全球许多地区已非常完善，但新加坡是首个落实这类计划的东南亚国家，也是亚洲首几个国家。目前，我国的塑料回收率仅为6%，这项计划有助新加坡迈向循环经济，尤其是在塑料回收方面。