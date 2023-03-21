【国会】新旧工商业建筑须分类妥善处理及呈报厨余量

（早报讯）明年1月1日起，新的工商业建筑须分类且妥善处理厨余，并向国家环境局呈报关键数据。现有建筑则须从2025年下半年起逐步实行这项规定。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期二（3月21日）在国会提出可持续资源（修正）法案二读时，宣布分阶段落实厨余分类、处理和呈报的要求。

工商业建筑包括酒店、商场和工厂等制造大量食物垃圾者。新建筑涵盖2021年1月1日起提交规划批准申请的建筑。

为确保不给建筑管理者增加太多负担，环境局只要求管理者呈报关键信息，例如整体建筑的厨余吨数。

许连碹说，要求建筑管理者呈报厨余数据，将有助提高他们对厨余产量的意识，并鼓励业界寻求减少废弃物的方法。长期来看，减少和分类厨余再处理，也能通过减低下游垃圾处理成本，以及将厨余转化为价值更高的产品后获取收益等方式，降低商家的成本。

此外，有别于原先要求新建筑必须就地处理厨余，新建筑管理者如今可选择将厨余处理设施设在别处，给予他们采用创新处理方案的灵活度。

新旧建筑使用者在环境局的批准下，也能外包厨余分类和处理工作，不局限于建筑管理者所提供的相关服务。

许连碹说，环境局在决定是否批准时，将考虑到提议的处理方式是否将厨余转化为价值更高的产品。

例如，现有技术已可将废弃的面包用来制造饮料，啤酒厂的废谷物加工成粉末后，也能用作食品原料。