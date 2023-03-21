被指发表言论在群体间挑起敌意 本地说唱歌手苏峇士出庭抗辩

（早报讯）针对惹争议广告制作视频的本地说唱歌手苏峇士，被指屡次发表有关宗教和种族的评论，涉嫌在不同群体之间挑起敌意。有关案件于星期二（3月21日）在国家法院展开审讯。

苏峇士（29岁，Subhas Nair）面对四项抵触刑事法典第298A(a)节条文的控状，他否认所有指控。

2019年7月29日，苏峇士与原名普丽蒂的网红妹妹“美丽求求你”（Preetipls）被指在网上发表一段激起种族情绪的说唱视频，试图在华族和其他族群之间挑起敌意。

两人当时回应引起争议的NETS电子付费平台广告。这则广告由本地艺人周崇庆一人分饰四大种族的人物，扮演马来族和印族同胞时他把肤色涂深，在网上被轰制造刻板印象。

警方事后对两人发出为期两年的有条件警告。期间如果重犯，两人除了得面对新犯下的罪名之外，之前遭警告的罪行还将面临提控。

尽管如此，2020年7月25日，苏峇士被指在看到华族基督徒针对性少数群体（LGBT）发表仇视言论的一段视频后，在社交媒体发表评论表示，相较于华族基督徒，当局会以不同的方式对待同样发表仇视言论的马来族回教徒。

2020年10月15日，苏峇士也涉嫌在社媒上针对豪杰大厦命案发表言论，指其中一名华族被告涉及谋杀一名印度族男子后，当局因为被告是华人而从轻发落，媒体也给予被告“特别待遇”。

警方后来针对这番言论展开调查，可是苏峇士却丝毫不收敛。调查期间，他于2021年3月11日的一场室内舞台演出中，展示印有上述社媒贴文的卡通图画。

控方在开庭陈词中说，任何理性的人都会知道，被告的言论会挑起不同种族或宗教群体之间的敌意。控方指被告显然要他的读者得出具有高度煽动性的结论，并公开使用脏话和侮辱言语，他针对用词的解释难以让人信服，也毫无逻辑。

苏峇士上证人栏抗辩时说，他只想通过说唱视频批评以涂深肤色来扮演马来族和印族同胞的行为。他声称视频不是为了打击整体华族群体，只针对有种族歧视的华人。

针对华族基督视频的评论，他称只想鼓励国人反对仇视言论，无意指当局对不同群体有待遇差别。他对豪杰大厦命案的言论，也仅是为了指出媒体的偏见。苏峇士说，他无意挑起种族之间的敌意，也没有预料到言论将让人感觉被冒犯。

案件续审中。