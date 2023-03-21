伪造手机申请还撞人 男子判监罚款驾照吊销

（早报讯）因副业亏损20万余元，男子为还清债务，五个月内向新电信提交约416个伪造手机申请，把骗到手的手机带到泰国贩卖，导致新电信蒙受超过40万元损失。警方事后介入调查，但案子未结，男子又在停车时撞伤58岁妇女，导致后者骨折住院。

被告是现年41岁的叶国安，他于星期二（3月21日）在国家法院认下一项欺诈罪和两项抵触公路交通法令的罪行。

法官最终判他坐牢三年六周和罚款4500元，从即日起吊销各级驾照一年，出狱后驾照将继续吊销两年。

被告案发时是新电信客服执行人员，主要负责巴克莱银行（Barclays Bank）职员的签约、续约、购买手机等事项。

调查显示，2016年1月14日至6月6日间，被告盗用银行职员资料，伪造约416个手机申请，并前后至少10次飞往泰国曼谷，在当地以700元至900元贩卖骗来的手机，赚取了27万8600元。

庭上揭露，被告因副业面临亏损而负债，因此选择通过贩卖骗来的手机还债。有关副业的细节不详。

2016年6月8日，巴克莱银行通知新电信运营总监，银行的电话签订费用比以往高，进一步调查后发现有人盗用银行职员的个资签约。

被告的行为导致新电信损失56万8362元，扣除他至今已归还的15万3088元，新电信还是蒙受了41万5274元的损失。

另外，被告也在2021年7月7日早上11时58分左右，在陈桂兰街停车时撞伤一名58岁妇女，导致对方骨折，住院20天，拿了81天病假养伤。

调查显示，妇女事发时站在停车位里，被告鸣车笛示意妇女走开，没想到妇女还没完全离开停车位就遭被告的车子撞倒。

被告代表律师求情时说，被告是独生子，母亲生病需要人照顾。此外，被告从2016年被调查至今都没有再行骗，已经洗心革面，希望法官轻判。

律师也说，被告的母亲即将在下星期四（30日）动手术，被告希望能陪在母亲身边，因此向法官申请延后服刑。法官批准被告在4月10日开始服刑。（人名译音）