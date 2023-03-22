星期三值得关注的股票

（早报讯）投资者对金融市场趋向稳定，对早前的担心有所缓解；当下关心的是即将公布的美国利率走向，预计星期三（3月22日）的亚洲股市会随美国隔夜股市向好。

已经开盘的亚太股市都上扬，悉尼股市上扬0.87%、东京股市上涨1.80%，首尔股市起0.60%。

美国三大指数在隔夜的交易中全都高收。道琼斯工商指数起0.98%、纳斯达克指数上涨1.58%，而标准普尔起1.30%。

本地海峡时报指数也因为市场气氛好转而在上一个交易日（3月21日）收高1.09%或34.17点，闭市报3173.93点。

以下是星期三可关注的股票：

*康敦医疗（Quantum Healthcare）和惠胜置地（Hatten Land）开盘前发布联合声明，双方签署了策略合作伙伴协议，康敦医疗将在惠胜置地位于马六甲的商场设立一个专科中心。康敦医疗的专科中心面积18万平方英尺，预计今年下半年陆续开始运作。

*力宝商产信托（Lippo Malls Indonesia Retail Trust）的管理人宣布，不按原本在3月27日向2016年9月发行永久证券持有人派息。信托管理人说发行人并没有义务这么做，并提出未支付款项是不可累积的，也不会累积派发。发行人也不会赎回、减少、取消、回购或收购任何单位或2017年发行的永久证券。

*NauticAWT闭市后宣布拟议收购World Industrial Estate股权的协议已经无效，并在3月21日重新签定收购股权协议。拟议收购完成后，公司将成为NauticaAWT的子公司，出售股权的是在泰国交易所的上市公司。

*Aspen集团闭市后宣布，两家子公司和马来西亚国有控股公司槟城发展企业（Penang Development Corporation）的法律诉讼案在3月20日被双方各自撤回。根据和解协议的条款，不追讨费用。公司股价闭市上升3.13％至0.033元。