我国将设立亚太航空安全中心 助航空业安全重启

（早报讯）飞行安全基金将在我国设立亚太航空安全中心，协助区域航空业在航空交通恢复到冠病疫情前的水平之际，安全地重启和提高运作能力。

交通部长易华仁星期三（3月22日）在首届亚太航空安全峰会发表开幕致辞时说，新中心将在航空安全方面发挥思想领袖作用，并有助于业界就提高安全意识交换见解和建议，以及促进区域合作。

易华仁说，亚太航空安全中心（Asia Pacific Centre for Aviation Safety）今年计划展开三个关键项目。首先，中心将汇集安全数据，以辨别亚太地区特有的风险领域，并协助制定具针对性的解决方案。

中心也会建立和提升维持有效安全领导职能所须的能力，同时检验和推广飞行员培训的最佳做法。

交通部长易华仁星期三（3月22日）在首届亚太航空安全峰会发表开幕致辞。（叶振忠摄）

易华仁提到，在咨询区域监管机构和业界后，中心的工作方案中将增添更多项目。

他强调，保障航空安全必须靠集体努力。“航空业本质上是超越国界的……因此我们必须集中资源，加强我们作为一个航空社会的优势，在本区域建立更安全的营运环境。”

新加坡民航局将资助中心建立和首五年的活动，首任主任由前飞行员和服务国际民航组织近30年的福克斯（Mitchell Fox）出任。

福克斯除了在国际民航组织领导过运行安全以及战略规划和地区事务协调工作，也曾在联合国管理支援全球维和任务的200多架飞机。

成立于1947年、非营利的飞行安全基金（Flight Safety Foundation）是航空安全领域最具影响力的专业国际组织之一，旨在通过研究、教育和宣导改善航空安全。