我国本月首周运营约5800趟航班 比疫前最低潮多六倍

（早报讯）我国航空业从冠病疫情中稳步复苏，今年3月首周运营约5800趟航班，比疫情最低潮的一周794趟增加超过六倍。

根据新加坡民航局提供的数据，新加坡航空公司、酷航和捷星亚洲这些本地航空业者旗下的飞行员，每月飞行时间也从五小时大幅增至75小时。

我国空中交通流量已恢复到疫前的八成左右，民航局因此计划加强航空安全措施，以准备好迎接航空业的进一步恢复。

当中包括推出新的航空条例，确保要求跟得上行业变化，并更着重于成果。

随着航空业者运营力度加大，民航局也将重点关注人力资源、疲劳风险管理和培训等方面，加强对航空公司的安全监督。同时，提高国家安全管理和监督能力，包括加强以数据驱动的安全风险管理以更早识别和应对风险，以及加强地面安全推广工作。

民航局有意每年展开业界安全文化调查，更深一层地了解业界的安全观念，并指导强化安全的项目。为引导组织加强安全文化，民航局计划推出涵盖最佳实践方案和个案的指导手册。

心理健康是民航局关注的另一方面。为此，他们将与本地航空公司和工会合作，推出心理健康支持策略和项目，支持面对心理健康挑战的飞行员和空中交通指挥员。

交通部长易华仁星期三（3月22日）在首届亚太航空安全峰会致辞时说，建立韧性、提升能力和促进合作将为区域及以外的航空安全奠定坚实的基础。

他提出，多年来各国和航空利益攸关方共同努力制定了保障措施，包括健全的安全系统、积极的安全文化和有效的安全领导。“在应对航空业当前和未来所面临的挑战时，我们须加强这些保障措施，以提高我们应对干扰和抵御冲击的能力。”

易华仁认为，安全系统必须定期进行压力测试，以确保能在本区域加强机场和航班运营之际，满足日益增长的需求。相关程序和流程也须积极更新，以识别新浮出的风险、及时采取缓解措施。