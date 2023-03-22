为躲避肃毒员逮捕 男子爬出九楼窗户危站墙沿

（早报讯）男子为躲避肃毒员爬出九楼单位站在墙沿，肃毒员在把他从窗户外拉回安全地带后，当场逮捕他。其中一名肃毒员在尝试抓住不断挣扎的男子时，意外受伤送院。

中央肃毒局星期三（3月22日）发文告说，当局在星期一（20日）展开肃毒行动，逮捕六名年龄介于23岁至30岁的本地男女。

根据文告，肃毒员星期一傍晚在勿洛北路的另一住宅单位展开突袭行动，三名年龄分别为23岁、25岁和30岁的男子以及一名28岁女子，因涉嫌贩毒被逮捕。

在这起行动中，25岁男子为躲避肃毒员，从九楼卧室的窗户爬到墙沿，肃毒员在将男子拉回安全地带后逮捕他。其中一名肃毒员在试图抓住不断挣扎的男子时，意外摔伤右手，之后被送院治疗。

肃毒员在住宅底层和单位内搜出约300克的冰毒、238克的海洛英、五颗爱他死药丸、18颗相信是毒品的药丸，以及各种吸毒用具。

同日凌晨，警方在加基武吉3道附近展开执法行动。一名货车男驾驶在试图躲避警方时撞到电灯柱后逃离现场，警方从货车搜出约997克海洛英。

案发后，肃毒局展开追捕行动，当天晚上在勿洛北路一住宅单位逮捕相信是货车男驾驶，并涉嫌贩毒的28岁男子。一名26岁的孕妇也因涉吸食毒品当场被逮捕，女子九个月大的婴儿当时也在单位内，肃毒局已将婴儿交由她的近亲照顾，保障她的福利。

肃毒员也在单位内起获约137克的冰毒、87克的海洛英，以及各种吸毒用具。

当局在两起行动中共查获437克冰毒、1.322公斤海洛英、五颗爱他死药丸和18颗相信是毒品的药丸，这批毒品黑市价约为15万8500元。437克的冰毒是250名嗜毒者一周的用量，1.322公斤的海洛英则足以让630名瘾君子用上一周。

根据滥用毒品法令，任何人贩运或提议贩运受管制药物，或提议或准备贩运毒品，都是犯法的。贩运超过250克冰毒或15克海洛英，将面对死刑。

针对所有嫌犯的调查仍在进行中。