体理会防转售牟利 两年来取消逾600个运动预订时段

（早报讯）为了防止有人利用预订运动场所再转售牟利的情况，新加坡体育理事会过去两年取消了超过600个被人转售的预订时段，约200个ActiveSG账号因涉嫌使用机器人程序预订时段而被暂停。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（3月21日）书面答复工人党盛港集选区议员林志蔚副教授的提问时说，政府留意到自动机器人可能被利用在各种网站上抢得限量商品、时段或服务，包括与政府相关的网上预订系统。

一些用户甚至利用这些机器人，或鼓励他人将自己的账号借给他们，借此转售预订的时段，从中牟利。这类行为破坏了在预订过程中的公平竞争，并把一般的合法用户排除在外。

杨莉明说，政府密切关注这类滥用的情况，并将迅速采取行动加以制止。

要求ActiveSG设施租用者须亲自到场

她举例，新加坡体育理事会在2021年开始加强在体育场馆的现场执法，要求ActiveSG设施租用者亲自到场，并参与活动，否则可能会取消预订。

体理会也定期检查ActiveSG系统中的可疑预订情况，以及各种社交媒体平台上的销售活动。若发现有可疑预订，相关账号将被暂停三个月，若再违规则将被暂停12个月。

另外，政府机构也采用科技，例如使用验证码（CAPTCHA）、在多次尝试登录之间加入延误时间和使用可控制机器人的防火墙等，以检测和防止自动机器人操作网络系统的情况。

杨莉明指出，随着科技的发展，机器人将变得更加复杂精密，政府也须要有更新的应对措施，这可能会影响一些用户体验，包括残障者或仅偶尔上网的人。政府必须在采取措施以防部分人滥用科技，以及为多数人提供便利之间取得平衡。