捷星正式迁至樟宜机场T4 首日有25趟航班

（早报讯）捷星亚洲和捷星航空星期三（3月22日）正式迁至樟宜机场第四搭客大厦（T4），首日有25趟离境与抵境航班，预计接载近4000名旅客。

捷星亚洲（Jetstar Asia）星期三零时40分迎来首趟从T4入境的旅客，他们乘搭3K766航班从菲律宾马尼拉抵达新加坡；首趟从T4起飞的航班则是早上6时15分，从我国飞往马尼拉的3K761航班。捷星航空（Jetstar Airways）首趟从T4起飞的航班是晚上10时10分从我国飞往澳大利亚墨尔本的JQ8班机。

新加坡人陈尼克（32岁，审计员）与妻子、岳父岳母和两名孩子凌晨4时40分抵达T4，准备乘搭3K761航班去马尼拉旅游。这是他们自冠病疫情暴发后首次搭飞机。

陈尼克飞往邻近地区时都会选择乘搭捷星航班。他受访时说：“航班的票价和时间比航空公司在哪个搭客大厦运营更重要，所以我不会因为搭客大厦而改搭其他航空公司的班机。”

陈健来（42岁，正规军人）与妻子乘搭早上6时50分的航班前往马来西亚槟城。夫妻俩乘搭捷星航班已10多年，过去只要有公共交通服务穿行，他们便会从白沙住家乘搭巴士到第一搭客大厦（T1）。捷星迁至T4后，他们估计需多花费10来分钟从T1乘坐机场巴士前往T4。

陈健来说：“捷星的票价实惠，多10分钟左右的车程属于可以接受的范围。”

乘客办理登机、行李托运和出境检查等程序后，早上约6时抵达离境厅排队上飞机前往菲律宾马尼拉，当中有乘客是自疫情暴发后，首次乘搭飞机出国游玩。（陈来福摄）

捷星亚洲航空总裁：争取60分钟的最短转机时间

捷星亚洲航空总裁帕苏帕帝（Barathan Pasupathi）接受《联合早报》采访时说，捷星已经与樟宜机场集团合作，让乘客从其他三个搭客大厦到T4转机时，能有一个无缝连接的体验。“我们正以90分钟的最短转机时间（Minimum Connection Time）来完成转机过程。我们有信心随着时间的推移，能够缩短至60分钟。”

捷星迁至T4初期，每周将运营200多趟航班，往返东南亚的主要目的地，到了今年底将增至300趟。帕苏帕帝透露，疫情前捷星机队共有18架，现在减至七架，今年内会增加多两架。

为纪念搬迁，捷星集团为从T4出入境的乘客赠送托特包和行李牌，并在离境厅设摊位免费为旅客拍照，及邀请乐队与舞团呈献表演。