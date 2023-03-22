星期三本地早盘股市上升45.46点

（早报讯）在美国联邦储备局举行政策会议之际，投资者期许全球银行业危机得以避免与美国利率前景的不确定性交织在一起，星期三（3月22日）亚太股市早盘表现审慎乐观。

新加坡海峡时报指数中午休市前上扬45.46点，或1.43%，报3219.39点。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员柯乐伊接受《联合早报》采访时说，如果银行业有更广泛的迹象表明目前的情况会恶化，相信联储局的利率决定会退居次要。

早盘交易量达10亿5000万股，交易值5亿9569万元，上升股340只，下跌股160只。

海峡成份股除了四只持平，其余26只都上升。

截至中午12时10分，早盘升势最猛的是创业公司（Venture)，起2.69%至17.21元，其次是怡和合发（Jardine C&C）攀高2.37%至28.53元，以及怡和控股（JMH）上扬2.14%至47.67美元。

其他亚太主要股市截至中午12时也有不同幅度的涨幅。东京股市在休息一天后，星期三早盘上升1.88%，而香港的升幅达1.92%。上海和深圳股市的升幅相较保守，分别是0.25%和0.39%；首尔和台湾分别起0.88%和1.36%；悉尼股市上升0.91%。