【国会】我国暂无计划直接投资亚细安电网计划所须的跨境基础设施

文 /
李思敏

发布 /
发布 / 2023年3月22日 1:42 PM
新加坡政府目前不打算直接投资与亚细安电网计划相关的跨境基础设施，而是同其他区域伙伴合作，提供业者建立基础设施所须的框架、条例和生态系统。图为裕廊岛上的能源储存系统。（胜科工业提供）
新加坡政府目前不打算直接投资与亚细安电网计划相关的跨境基础设施，而是同其他区域伙伴合作，提供业者建立基础设施所须的框架、条例和生态系统。图为裕廊岛上的能源储存系统。（胜科工业提供）

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（早报讯）作为亚细安成员国，新加坡致力于推动亚细安电网计划的落实，但目前暂无计划直接投资相关的跨境基础设施。

亚细安电网计划（ASEAN Power Grid）旨在整合10个成员国的国家电力系统，为各国之间的互相扶持以及电力贸易制造机会。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期三（3月22日）在国会答复后港区议员陈立峰的口头询问时说，这项计划必须获得所有成员国的支持才能落实，我国也致力于实现这个目标。“不过，政府目前不打算直接投资相关的跨境基础设施，而是同其他区域伙伴合作，提供业者建立基础设施所须的框架、条例和生态系统。”

新加坡已经同马来西亚、泰国和老挝展开“电力整合项目”（Power Integration Project），探讨四国间的跨境电力贸易事项。我国也同柬埔寨、老挝和越南等国签署几项谅解备忘录，推进有关能源的集体利益，以及促进区域去碳化事务。

此外，我国上周也同印度尼西亚签署再生能源谅解备忘录，建立合作体制框架促进两国之间的电力交易项目，并同美国展开有关区域能源连接的可行性研究，探讨如何协助建设亚细安电网。

陈诗龙指出，亚细安电网计划可推动去碳化工作，东南亚地区在可再生能源具备巨大潜力，让生产国之间的电网更加互联互通，可以实现这方面的潜力。

他说：“我们会继续同区域伙伴以及今年的亚细安轮值主席国印尼密切合作，落实亚细安电网计划。”

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