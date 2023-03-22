【国会】我国暂无计划直接投资亚细安电网计划所须的跨境基础设施

（早报讯）作为亚细安成员国，新加坡致力于推动亚细安电网计划的落实，但目前暂无计划直接投资相关的跨境基础设施。

亚细安电网计划（ASEAN Power Grid）旨在整合10个成员国的国家电力系统，为各国之间的互相扶持以及电力贸易制造机会。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期三（3月22日）在国会答复后港区议员陈立峰的口头询问时说，这项计划必须获得所有成员国的支持才能落实，我国也致力于实现这个目标。“不过，政府目前不打算直接投资相关的跨境基础设施，而是同其他区域伙伴合作，提供业者建立基础设施所须的框架、条例和生态系统。”

新加坡已经同马来西亚、泰国和老挝展开“电力整合项目”（Power Integration Project），探讨四国间的跨境电力贸易事项。我国也同柬埔寨、老挝和越南等国签署几项谅解备忘录，推进有关能源的集体利益，以及促进区域去碳化事务。

此外，我国上周也同印度尼西亚签署再生能源谅解备忘录，建立合作体制框架促进两国之间的电力交易项目，并同美国展开有关区域能源连接的可行性研究，探讨如何协助建设亚细安电网。

陈诗龙指出，亚细安电网计划可推动去碳化工作，东南亚地区在可再生能源具备巨大潜力，让生产国之间的电网更加互联互通，可以实现这方面的潜力。

他说：“我们会继续同区域伙伴以及今年的亚细安轮值主席国印尼密切合作，落实亚细安电网计划。”