警方在芽笼展开联合执法行动 50名男女被调查

（早报讯）警方联合多个执法机构在芽笼展开为期五天的扫荡行动，共有50名男女因不同罪行被警方调查。

新加坡警察部队星期三（3月22日）发文告说，勿洛警署联合刑事侦查局、中央肃毒局、卫生科学局、移民与关卡局、新加坡关税局、陆路交通管理局、新加坡食品局以及人力部从3月6日至10日期间，展开执法行动。

这起行动旨在打击芽笼各种非法活动，如非法赌博、色情活动和非法售卖春药等。年龄介于17岁至77岁的27名男子和23名女子，因涉嫌触犯不同罪行被警方调查。

在其中一起行动中，当局在芽笼路一带的单位内突击非法赌博活动，共起获8万3000元的现金和各种赌博用具。21名年龄介于35岁至77岁的男女，因违反赌博管制法令接受调查。其中一名36岁男子也因在没有持工作准证的情况下工作，触犯外来人力法令被调查。

另外，当局在芽笼巷展开的一系列行动中，起获电子烟和未经注册的保健品，其中包括价值约为5000元的咳嗽药水和促进性功能的产品。三名年龄介于19岁至46岁的男子，目前在医疗保健产品法令下被调查。一名26岁男子则在烟草法令下接受调查。

当局也针对漏税烟、按摩院、非法就业和不符合规定的行动辅助工具展开执法行动，其余男女皆因触犯不同罪行被调查。

警方提醒，当局对任何非法活动采取零容忍的态度，违法者将依法严惩。公众在发现非法活动时，应向警方举报。

针对所有嫌犯的调查仍在进行中。