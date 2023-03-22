哈莉玛：新马要长久维持密切关系 须让年轻人熟悉彼此

（早报讯）年长一辈的新马人民曾见证历史变迁，亲身经历国家经济重建的年代，因此能深刻体会新马关系唇齿相依。年轻一辈人民的经历则大不相同，因此两国若要长久地维持密切关系，就必须让他们在成长的过程中有机会熟悉彼此。

哈莉玛总统说：“年轻一代是未来的领袖，是带领国家前进的人。他们必须坚信，牢固的双边关系对两国的共同发展、利益和生存至关重要。”

哈莉玛星期三（3月22日）在结束对马来西亚的国事访问前，接受本地媒体访问时，总结对过去三天行程的感想。

无论是在行前接受马新社访问，或是这几天为各项活动致辞，哈莉玛好几次提到让两国年轻人多接触的重要性。

她受访时说，年长一代所经历的未必适用于年轻一代身上，因此须为他们提供机会和平台，让他们也能累积属于自己的经历。

“我们经常说两国在经济和社会等方面相互依存，但是我们忘了年轻一代可能有不同的想法。因此必须让年轻人也觉得这些对他们来说同样是重要的，思考他们能如何在各方面做出贡献。”

谈到地缘政治，她说，没有一个国家能幸免于充满挑战和局势紧张的全球环境。新加坡所希望的，是不被拖向任何一边，而是“只站在自己这边”。这也是为什么我国须强化双边和亚细安内部的关系。

“这样我们才能采取一个有原则的立场，即以亚细安为核心，维持亚细安的稳定。各成员国间能合作，成为关系更强大的经济伙伴。”

哈莉玛此行是对马国国家元首苏丹阿都拉去年10月到访我国的报聘访问。她访马期间，会见了马国首相安华和霹雳州苏丹纳兹林沙等政要和王室成员、新马商界代表，以及马国政坛的女性领袖等。

完整报道：哈莉玛总统：年长与年轻一辈经历大不相同 新马维持密切关系年轻人须多交流