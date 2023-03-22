35岁妻上庭指控遭60岁夫拳打 自闭儿险被丢下楼

妇女指六岁儿有轻微自闭症，要求丈夫带儿子到医院治疗，怎料丈夫竟说自己有外遇对象，不愿帮助儿子，过后他拳打妻子，再将儿子抱起，恐吓要将儿子扔下楼。

这起事件发生在去年8月11日午夜12时至12时半之间，地点是北部一组屋七楼的单位内。

被告是60岁的男子，他面对一项蓄意伤害的控状，指他拳打35岁妻子的左脸和颈项背部两下。被告不认罪，案件星期三（3月22日）早上开审。

为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露被告妻子身份的资料，包括被告名字。

被告妻子星期三早上供证时说，她案发当天在房间里与被告商谈六岁儿子的事。妻子拍打被告的脚，说儿子有一点自闭，要求被告带儿子到医院接受治疗。怎料被告不想帮忙，还透露自己有外遇。他把脚举起并踢中妻子腿部，两人之后大打出手。

妻子说，后来被告衣服没穿好，就到对面房间叫女佣把儿子带出来，试图将儿子带出门。她阻止被告这么做，尝试把儿子抢过来，过程中打了被告背部。

妻子指被告这时拳打她的脸，还说要离婚，不想把儿子交给她。

妻子指被告看见她拿着手机，知道她要报警，因此一边抱着儿子一边冲出家门。

被告与妻子在走廊上来回纠缠，被告在邻居家门前将儿子举起，恐吓说如果妻子报警，就会把儿子扔下楼后，自己再跳下去。

邻居劝架：夫妻争吵与儿无关

妻子透露，邻居后来开门劝说这是夫妻之间的争吵，与儿子无关，叫被告把儿子带回家。

邻居也说他的母亲在睡觉，被告与妻子争执，吵到他的家人。

妻子后来看见被告把儿子放下来，认为儿子没有生命危险。她之后到组屋楼下报警，待警察抵达，才跟着警察上楼，但她没有入屋，而是站在楼梯间等警察调查问话。

逾12小时后才就医 被告称或是妻自残

被告庭上指出，妻子在案发超过12个小时后才去就医，指她可能在这期间自己弄伤自己。

被告指妻子之前跟他要钱时，会用头撞墙或捶胸，加上她在案发超过12个小时后才去综合诊疗所就医，伤势可能是妻子自己造成的。

妻子庭上解释，说警员当时与她录口供时，问她是否要到医院接受治疗，不过她担心没人在家照顾儿子，所以拒绝，决定晚些时候才看医生。

综合诊疗所医生在检查妻子伤势后，怀疑她脸部骨折，转介她到医院做进一步检验，但幸好没有发现骨折。