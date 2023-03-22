冒充房产经纪骗案再现 305人被骗170万元

冒充房地产经纪的诈骗案卷土重来，今年以来已有至少305人上当，被骗金额至少170万元。

根据警方星期二（3月21日）发布的文告，不法之徒一般会在网络平台刊登房屋租赁广告，受害者则通过即时通讯应用WhatsApp联系对方。骗子会假冒注册房地产经纪，向受害人发送房地产代理理事会（CEA）注册编号、名片、房子的照片和视频等。

受害人要求看房时，骗子会谎称有很多人对该房子感兴趣，要受害者立刻支付押金。在某些情况下，骗子会要求受害者提供个人信息，方便准备租赁合同，并向受害者发送一份写着假屋主姓名和身份证号码的合同副本，要求他们支付押金前签字。

受害人在支付押金后，由于联系不上对方或通过其他渠道联系上真正的房屋经纪后，才发现上当。

警方建议公众应主动下载防诈骗应用ScamShield，使用该应用的安全功能，如转账时开启双重认证(2FA)。

警方也提醒公众在租房子时须提高警惕，通过房地产代理理事会核实房屋经纪的信息。

公众可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，也可拨打999报警求助。

此外，公众可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案的信息。