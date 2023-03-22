饮料瓶罐退费制生效后 议员担心“加龙古尼”生计受影响

（早报讯）饮料瓶罐退费制落实后，公众须归还空瓶罐以取回押金，一些议员担心，这可能会影响收旧货的“加龙古尼”的生计。

或为“加龙古尼”设大型回收处

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士回应说，国家环境局将与负责执行计划的经营者合作，采取适当措施来配合他们的需求，例如设立较大型的回收处，让他们可一次过归还大量的空瓶罐以取得押金。

可持续资源（修正）法案星期三（3月22日）在国会三读通过。这项法案涵盖饮料瓶罐退费制（Beverage Container Return Scheme）、一次用购物袋收费计划，以及工商业建筑的厨余量呈报框架。

其中，饮料瓶罐退费制将于2025年4月1日落实，公众购买150毫升至三公升的铝罐和塑料瓶装饮料时，须支付1角押金，到回收站归还空瓶罐后，便可取回押金。国家环境局规定，所有面积超过200平方公尺的大型超市都须设立回收站。

义顺集选区议员黄国光和杨厝港区议员叶汉荣担心，新条例会导致那些依靠收集饮料罐为生的民众的收入减少，而他们一般都是低收入的年长者。三巴旺集选区议员傅丽珊也呼吁政府给予这一群体协助。她建议，负责执行计划的经营者或可考虑聘请这些年长者来管理瓶罐回收站。

鼓励业者自发设置回收站

许连碹说，环境局将和计划经营者（Scheme Operator）合作，鼓励位于社区与公共场所的业者自发设立回收站。根据国外的经验，设立回收站可提高店面的人流。作为商业协议的一部分，计划经营者也会支付处理费给设置回收站的业者，以补贴相关支出。

计划经营者将按照人流量、回收站间的距离等考量，决定在哪些地点设置回收站。政府也会通过执照许可条件进行监督，确保经营者建立强大的回收网络，以便公众归还饮料瓶罐。