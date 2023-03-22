冷藏发霉过期肉类海鲜 火锅店前老板判监

（早报讯）美芝路火锅店前老板非法冷藏近2万公斤的肉类和鱼肉产品，用来运货的冷藏货车冰箱损坏，蟑螂也四处乱窜。新加坡食品局突击检查发现超过1000公斤的产品已过期，包括发霉的三文鱼和过期八年的虾婆肉。

这相信是新加坡食品局在卫生肉类和鱼类法令下对商家采取的突击行动中，起获货量较大的案件之一。

被告是现年50岁的陈宝伟，曾在美芝路经营重庆正宗老火锅店，以及冷冻食品公司Ed's Frozen Enterprise，并租下加基武吉1路Enterprise One大楼的冷藏库。

这家火锅店2022年4月曾发生砍人案而在媒体曝光。当时，一名男子涉嫌手持利刀追砍在火锅店工作的前妻，所幸多名员工和公众见义勇为出手阻止，被告是遇袭女员工的前老板。

陈宝伟早前承认两项抵触卫生肉类和鱼类法令的条例，另一项罪名交由法官下判时一并考虑，法官星期三（3月22日）判他坐牢三周。

法官下判时说，食品局曾下令被告申请和取得藏库执照。他有足够的时间完成和提交申请，却没有那么做。食品安全至关重要，任何疏忽可能造成公共健康隐患，不容忽视。

《联合早报》早前报道，食品局接获公众反馈，指被告直播售卖的食品不新鲜，2021年7月展开调查。

调查显示，被告没有使用冷藏库的执照，当局通知他必须先申请和取得执照，才能继续使用冷藏库。然而，食品局隔月到冷藏库突击检查时，发现被告仍然没有申请执照。

当局发现冷藏库有1万9483公斤的肉类和海鲜，其中超过1000公斤的产品已过期。调查人员发现肉类装在开封的袋子，放在地上暴露在外。调查人员也发现标着2013年6月到期，即已过期超过八年的虾婆肉，以及呈灰色，有暗色斑点和发霉的三文鱼。

案件3月1日过堂时，被告在庭上说，他以为业主已有执照，不知道自己需要再去申请。后来，他马上聘请顾问办理申请执照，但赶不及在突击检查前提交。

代表律师指冠病管控措施实施后，被告的生意“完全停止”，无法把产品卖给顾客或其他餐馆，才会储藏到过期，这也解释为何冷藏库有较大的货量。

控方指冠病阻断措施只持续两个月，被告过后可自由进出冷藏库，若看到过期食品就应该丢掉。

虽然没证据显示有人因此食物中毒，控方说这些产品仍可能带来伤害，必须严惩被告以儆效尤。（人名译音）