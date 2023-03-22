美国利率决策出炉前亚股普遍上涨 海指劲扬1.5％

（早报讯）市场等待美国联邦储备局利率决策消息之际，亚太市场跟随欧美股市，延续银行危机担忧缓解后的回弹，本地股市的新加坡海峡时报指数星期三（3月22日）劲涨1.48％或47.05点，闭市报3220.98点，重新回到3200点以上。悉尼、东京、首尔和香港股市也都分别再上弹0.82％、1.93％、1.20％和1.73％。

联储局决策会议结果将在新加坡时间星期四凌晨出炉。美国财长耶伦周二在一个会议上表示，银行业目前“已稳定下来”。她还说，如果较小的银行出现挤兑，且风险可能扩散，政府将有理由进一步干预。

周二假期休市的东京股市星期三急起直追，涨幅领先区域其他股市。

法新社发自东京的报道，引述期货经纪公司OANDA的北美市场高级分析师莫亚（Edward Moya）的话说，耶伦的讲话引发星期三股市上涨。

据市场人士说，东京股市后来显露观望态度，等待美国较后将发布的政策决定。

本地海指成份股全面上涨

在新加坡，海指成份股全面上涨，三家本地银行的股价继续加速回弹1.31％至2.86％。

华侨银行资金研究部在报告中指出，市场预期联储局八成将加息25个基点。主要关注点将是该局作出什么政策指引，最理想是转为比较温和的鹰派指引，以及强调未来会议继续以数据为基础，这应使美元交易有所回软，以及风险资产稳健交易。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）认为，没有人真正知道联储局如何评估最近银行业的压力，实际上，由于额外的流动性，联储局资产负债表的规模有所上升，但这也使金融条件急剧收紧。

她指出，联储局较软化的姿态和意外的流动性，在短期内对股票有支持作用。因此，标准普尔500指数的涨势可能会延长。但投资者也将开始担心经济衰退和企业盈利。因此，如果没有数据显示美国经济仍蓬勃发展，或许可考虑在标普500指数涨势迈向4200点的峰值时卖出。

新加坡股市星期三整体交易量劲增至18亿7000万股，交易总值劲增至13亿9000万元。全场上升股386只，下跌股208只。

星展集团控股（DBS）交易总值最高，达到1亿9708万元，股价涨1.79％至33.50元；大华银行（UOB）股价涨2.86％至29.50元；华侨银行（OCBC）股价涨1.31％至12.36元。

30只海指成份股皆上涨。丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）股价以2.91％涨幅领先，闭市报1.77元。