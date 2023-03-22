【国会】尚穆根：梁文辉言行违反国会条规 考虑对他采取行动

（早报讯）内政部长兼律政部长尚穆根指出，前进党非选区议员梁文辉的脸书贴文失实且包含严重指控，违反国会程序和条规，因此考虑对他采取进一步行动。

尚穆根星期三（3月22日）在国会发表部长声明，反驳梁文辉星期一（20日）晚间有关建国总理李光耀次子李显扬夫妇的贴文。两人围绕几个要点交锋约一小时。

尚穆根说，他星期一在国会阐述公开李显扬夫妇正接受警方调查的原因，梁文辉有机会继续补充提问，却选择在当晚通过贴文发表严重指控。

其中针对吉宝岸外与海事贿赂案，尚穆根要求梁文辉撤回他在国会指这些涉案者“有罪”的错误指控，并指梁文辉不能仗着国会特权的保护，对他人做出这样的陈述。

根据尚穆根星期一的说法，公开李显扬夫妇正接受调查的原因之一，是两人在调查期间潜逃出境。纪律审裁庭和三司特别庭也已在裁决中公开指两人说谎，公开有关调查不会增加原有围绕他们的疑团，早前在女佣莉雅妮的案件中涉及作伪证的雇主儿子廖启龙就是一例。

然而，梁文辉在贴文中，称引用莉雅妮案件是企图令人混淆（muddy the waters）。

尚穆根指这是个严重指控，要梁文辉撤回这番言论。他也严词训斥梁文辉，指他不在国会提意见，事后却在脸书发表不实言论，这是在滥用国会特权，败坏国会名誉。

梁文辉辩称，他没有中伤部长，而是要表达提莉雅妮案件会混淆他人的判断，希望专注在李显扬案件与吉宝岸外与海事贿赂案的区别。

对此，尚穆根说，他理解为梁文辉不会撤回言论，接下来会考虑采取进一步行动，如果梁文辉在这之前改变主意，也可提出。

尚穆根也说，梁文辉并非首次违反国会程序，他列举三个例子，指梁文辉曾在2021年2月25日、同年5月10日，以及去年3月8日违反国会程序。其中两次梁文辉曾为自己的言行向国会道歉，但之后却故态复萌。

他指梁文辉违反了国会（特权、豁免和权力）法令，并要求梁文辉删除贴文、承认自己扭曲事实，并且道歉。

两人一来一往，交锋激烈，梁文辉一度表明“不会像在法庭答辩那样回答部长的提问”，过后在国会议长陈川仁要求他表态时，更回以“如果部长没问我，我建议你也别问”。

英兰妮提醒梁文辉要符合国会举止

国会领袖英兰妮随后起身发言，提醒梁文辉要符合国会举止以及注意与在座同僚对话的语气。梁文辉在议程结束前向陈川仁道歉。

尚穆根指出，他乐于见到国会展开严密辩论，但无法接受在国会保持沉默，然后在议事厅外发表虚假陈述和指控的行为。

“我不是说所有人都得同意我说的话，完全不是。反对、解释、辩论，让公众能够更好地理解……但不要当懦夫，在这里保持沉默，然后出去说，哦，这是在企图令人混淆，这就是在中伤我。”