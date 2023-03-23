（早报讯）美国联邦储备局正如预期的决定加息25个基点但预料今年还可能再加息一次，亚太股市星期四（3月23日）料将跟随纽约隔夜股市下跌。悉尼和东京股市已先后开跌0.82％和0.75%，股指期货则显示香港和新加坡股市将上涨。

美国联储局于美国星期三会议后宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75％至5％之间，并把政策指引从“持续”加息可能是适当的，改为“一些额外的政策收紧”可能是适当的。它也维持年底终点利率于5.1％，意味着5％至5.25％的联邦基金利率。根据这个预测终点利率，联储局年内还可能加息一次。

在亚洲星期三（22日），股市原本谨慎乐观预期美国联储局加息25个基点，而鹰派前瞻性政策指引将软化。海峡时报指数星期三重回3200点以上，再涨47.05点或1.48％，闭市报3220.98点。美国联储局发布政策决定后，纽约股市的道琼斯指数应声下挫，收跌1.63％或530.49点，报32030.11点；标普500指数收跌1.65％，报3936.97点；纳斯达克指数收跌1.60％，报11669.96点。

星期四可关注的股票：

*胜科工业（Sembcorp Industries）正在考虑以多达7亿美元脱售它的垃圾管理业务——SembWaste。彭博社星期三傍晚报道知情人士提供的消息说，胜科已就此可能的脱售委任了一个财务顾问，而且已有投资公司和业内公司对收购这个业务显露兴趣。胜科仍在考虑这项脱售可能，也可能决定不脱售这个业务。

胜科工业星期三股价涨1.72％，闭市报4.14元。

*合盛农业（Halcyon Agri）星期三晚上透露，献议收购者中国海南橡胶产业集团（China Hainan Rubber Industry Group）已经掌控合盛农业91.557％股权，公司的自由流通比率已经低于挂牌规定的至少10％。收购者在献议书中已表明有意保留合盛农业的挂牌地位，因此如果合盛农业股票被停牌，收购者保留采取行动使合盛农业复牌的权利。收购献议的截止日期是4月10日。

合盛农业星期三股价跌1.21元，闭市报0.41元，低于每股现金0.413元的收购价。

*针对宝德新加坡（Boustead Singapore）向子公司宝德项目（Boustead Projects）的收购献议，新交所监管公司星期三闭市后重申之前的立场。这意味着宝德项目股票在收购献议本月27日截止时势将停牌，因为宝德新加坡已掌控这家子公司的93.73％股权，收购献议已导致宝德项目的自由流通比率低于挂牌规定的至少10％。此外，鉴于宝德新加坡无法符合可强制收购其余股权的要求，如果宝德项目没有使自由流通比率符合要求，将会被令除牌并必须提出“公平而且合理”的脱手献议（exit offer）。

鉴于宝德新加坡献议的每股0.95元的最终收购价“不公平”（太低），新加坡证券投资者协会（SIAS）呼吁宝德项目的股东拒绝接受献议。宝德项目星期三股价持平于0.95元；宝德新加坡股价涨0.59％至0.85元。

*千禧业科技公司（Jubilee Industries）星期三晚上透露，它已签约以1589万美元（2120万新元）的价格，把所持We Components私人有限公司的其余86％股权，卖给UPC Electronics私人有限公司。假设这个交易在去年9月底完成，将产生587万新元脱售亏损。We Components的净资产值占集团净资产值的78.66％，脱售价是千禧业科技市值（1760万元）的137.85％。这是一项重大交易，必须获得公司股东的批准。

千禧业科技表示这项脱售将允许集团把握增长机会，释放资产价值并重新制定集团的财务和资本资源。公司打算尽可能应用脱手所得资金，以及把部分的脱售所得派发给股东。千禧业科技星期三股价回弹10.91％，闭市报6.1分。

*申垚控股（Shen Yao）星期三晚上透露，公司和澳大利亚独资子公司GPG已经与债主Tomson私人有限公司签约，这个债主将以500万澳元认购GPG的51％股权，购价将抵消GPG和它独资拥有的矿商Balmaine欠Tomson的所有债务。交易完成后，Tomson将设法为GPG争取一笔1000万澳元贷款，供作为营运资金和已被法定接管的Balmaine的营运需要。Tomson至今为Balmaine提供了610万澳元的贷款。

GPG的净资产值约3630万澳元，脱售51％股权后，申垚控股将蒙受1350万澳元脱售亏损。由于所脱售的资产的净资产值占集团的净资产值的52.45％，这是一宗重大交易，须获得申垚控股的股东批准。

申垚控股股票星期二开始暂停交易，星期一最后报0.2分。

*福源金属制造（HG Metal）星期三闭市后透露，Dhu控股公司已成为大股东，持有28.45％股权。Dhu控股公司是向Flame Gold国际公司和另外三名股东买下这些股权。原本通过Flame Gold持有公司22.67％股权的执行董事傅思亮（译音），因此已不再是大股东。Dhu控股公司的代表肖夏（译音）料将受委进入董事会和管理层。

福源金属制造的股票星期四将恢复交易，它星期二股价闭市报0.345元。