黄循财：各国须放下分歧建立互信

（早报讯）全球进入地缘政治角力的新时代，国家之间的战略互信快速削弱。在这样的变局中，各国更须放下分歧，在共同关注的领域合作，建立互信。

副总理兼财政部长黄循财星期四（3月23日）在第四届新加坡国防科技峰会上致开幕辞时说，世界正经历巨变。一方面，冠病疫情打乱了人人的生活节奏，迫使各地社会适应新的生活和工作方式，另一方面，全球地缘政治局势也迅速变化。

黄循财说，乌克兰战局颠覆了欧洲的和平与稳定，迫使许多国家重新评估安保优先事项。

中美两国的大国角力也在多个领域不断加剧。黄循财指出，两国领导人虽然强调不寻求新冷战，但今年的事态导致中美关系更加对立。

“在地缘政治角力的新时代里，国与国之间的战略互信正迅速削弱，安保考量也变成许多国家的首要关注。”

在这些变化中，各国参与对话就更显重要。黄循财说，各国政府都想为国民谋福祉、提升生活水平，并把国民的潜能发挥到最大。但由于人性使然，各国之间也会存在互不信任和敌对情绪。因此各国应该把外交放在第一位，寻求与伙伴、对手和竞争者展开联系。

他指出，国与国之间难免有分歧，有些分歧甚至无法调和。不过这不意味各国注定得走向冲突。相反的，各国必须学会放下分歧，注重共同关注、可展开合作的领域。

“这么一来，我们才能开始建立互信，而互信很重要。因为当互信尽失，我们也会失去一切希望。”