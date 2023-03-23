向网络情人提供银行户头 妇女涉欺诈洗钱将被控

（早报讯）涉嫌开设六个银行户头并提供给网络情人，用于转移逾2万5000元的犯罪所得，57岁女子被警方逮捕后，将于星期五（3月24日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期四（23日）发文告说，这名57岁女子因欺诈、抵触滥用电脑法令和洗钱等罪名被控。

警方调查显示，2020年7月至2022年8月间，这名女子被指前后开设了六个银行户头，再快速地转让给网络情人使用，这包括大华银行（UOB）、星展银行（DBS）、联昌银行（CIMB）、马来亚银行（Maybank）、兴业银行（RHB）以及中国工商银行（ICBC）的户头。

上述银行户头涉及转移逾2万5000元的犯罪所得。女子也相信交出大华银行的自动提款卡和网络银行资料，让诈骗团伙进行未经授权的交易。

根据刑事法典第417节条文，欺骗罪名一旦罪成，将面对坐牢最长三年或罚款，或两者兼施。根据滥用电脑法令，一旦罪成将面对坐牢最长两年，或罚款最高5000元，或两者兼施。抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，一旦罪成可被判坐牢最长10年，或罚款最高50万元，或两者兼施。

文告指出，警方严厉看待这类事件，并依法严办违例者。警方也提醒公众，为了避免涉及洗钱活动，公众应该拒绝任何想要使用自己银行户头收款或转账的请求。

若有任何有关骗案的线索，公众可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness提供消息，所有信息将严格保密。

公众也可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。