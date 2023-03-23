职场公平对话会 雇主盼更清楚定义歧视

（早报讯）政府有意在明年提呈职场公平法案，超过250名雇主、工会代表、人力资源专家和学者通过对话会，分享对立法禁止职场歧视的看法和担忧。多名雇主希望能更清楚定义歧视，及给予足够时间培训负责相关事务的人力资源员工。

这场配合职场公平劳资政委员会在今年2月发表中期报告后举行的职场公平立法利益相关者对话会，以查塔姆宫规则（Chatham House Rule）进行，即不能透露发言者的身份。

多名雇主代表在发言时，认同禁止职场歧视，但希望能获得更多指引，例如要如何避免让应征者或员工，动辄因不认同他们的决定，就投诉雇主涉及职场歧视。雇员代表则更关心，要如何打造一个可安全举报的职场环境，让受歧视者可勇敢站出来。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈星期四（3月23日）在对话会上致辞时指出，提出职场公平立法框架，旨在发出明确信息，表明新加坡不容忍任何形式的职场歧视行为。

他说，在打造一个更公平的职场方面，新加坡已达到重要里程碑。不过他强调，即便考虑立法，政府也不希望看到职场出现诉讼文化，任何纠纷仍应以调解为首选。

职场公平劳资政委员会中期报告共提出四大类20个建议，分别围绕在加强防止职场歧视的力度、满足企业需求和达到国家目标、在维持职场和谐的同时解决纠纷和雇员的不满，以及让受职场歧视的个人获得平反，并确保违法行为面对适当惩处。

建议包括禁止任何与年龄、国籍、性别、种族、宗教、婚姻、家庭责任、身体和精神状况相关的职场歧视行为。雇主也不能在招聘广告中列明偏好，如只聘请特定种族，或向举报职场歧视者采取报复行为。

2018年到2022年之间，人力部和劳资政公平与良好雇佣联盟平均每年接获超过300起职场歧视投诉，近95%是与国籍、年龄、性别、种族和家庭状况有关；其中，国籍歧视占近半投诉。