亚太股市跌幅收小 海指周四早盘微跌0.1％

（早报讯）美国联邦储备局决定加息25个基点，预料今年还可能再加息一次。新加坡和亚太股市星期四（3月23日）开盘纷纷下跌。新加坡海峡时报指数截至星期四中午约12时跌幅收窄至3.31点或0.1％，报3217.67点，盘中最高是3221.40点，最低3191.99点，海指成份股涨跌不一。

在本地早盘结束时，悉尼、东京和首尔股市各跌0.65％、0.23％和0.04％。随着香港金融管理局星期四早上跟随联储局之后加息25个基点，香港股市回升0.75％。

联储局于美国星期三会议后宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75％至5％之间，并把政策指引从“持续”加息可能是适当的，改为“一些额外的政策收紧”可能是适当的。它也维持年底终点利率于5.1％，意味着联邦基金利率年底料在5％至5.25％范围。根据这个预测终点利率，市场推测联储局年内还可能再加息一次。纽约隔夜股市三大股指因此挫跌1.60％或更多。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说，市场基本主题是关于隔夜的美国联储局会议——虽然有一些鸽派的暗示，说是正在接近峰值利率，但普遍的经济风险似乎主宰了市场情绪。

叶俊荣说：“联储局会议前市场普遍是希望在2023年有多达75个基点的降息，所以当联储局透露他们不准备在2023年降息时，人们感到有些失望。联储局的预测还显示，经济风险不断增加，与通胀的对抗持续更久，经济硬着陆的风险已更高。”

“美国财政部长耶伦带来最后一击，她提到尚未考虑或讨论对美国银行存款保险的‘一揽子保险’，这可能创造条件促使区域银行进一步面对资本外流，并将更多银行倒闭的风险重新纳入投资者的视野。尽管如此，以往联储局的会议显示，市场对联储局会议结果的初步反应，不一定能决定未来股市的走势，因此，在未来几天内寻找任何后续行动是很重要的。”

本地早盘结束时，全场上升股236只，下跌股207只，交易量8亿2567万股，总值5亿2072万元。

在30只海指成份股当中，9只股价上涨，10只下跌，11只持平。本地银行股的跌幅已收小至0.00％至0.57％。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）交易量继续高居榜首，约1亿4815万股转手，股价涨1.84％至0.111元。