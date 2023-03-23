33岁女子卧尸榜鹅轻轨海湾站

（早报讯）一名33岁女子被发现卧尸于榜鹅轻轨海湾站轨道上，现场已封锁，列车服务暂停。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时说，星期四（3月23日）晚上10时左右，警方收到消息指榜鹅域（Punggol Field）50号发生一起非自然死亡事件，一名33岁的女子被发现一动不动地卧于轻轨轨道上，过后被新加坡民防部队救治人员宣告当场死亡。据初步调查，案件不涉及犯罪行为，警方调查正在进行中。

民防部队也是于星期四晚上10时左右收到求助电话，民防人员抵达现场后，在海湾（Cove）站靠近站台的轨道上发现一人并当场宣告不治。

住在附近的林姓居民（52岁）告诉记者，大约10时许听邻居传说，有一名女子坠入轨道，疑似被碾过。“我下来看时，有三辆警车和一辆救护车到场。轻轨列车站也被封锁。”

新捷运星期四晚发推文说，榜鹅轻轨东环和西环列车由于发生事故导致服务中断，将为乘客提供免费普通巴士和接驳巴士服务。

事故发生后，白沙—榜鹅集选区议员杨涴淩与团队也到场为受影响的居民提供协助。

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