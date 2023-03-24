造成八起验尸庭案件重新研讯 警方前调查员判监50个月

（早报讯）警方前调查员四年内伪造涉及15起案件的40份文件，致使当局耗费几个月重新审查他接触过的2501起案件，其中八起验尸庭案件更得重新展开研讯。

法官严厉斥责这名前调查员，指他损害警方和总检察署声誉，引起社会对我国法律制度的质疑，并判他坐牢50个月。

被告张传立（39岁）面对39项伪造口供书和一项伪造法庭文件的控状。他星期四（3月23日）在国家法院承认其中12项，法官把其余28项纳入考量后做出判决。

被告将于4月6日开始服刑，目前以1万5000元保释在外。

被告2004年加入警察部队，案发时是驻署警长，在致命车祸调查组担任调查员。被告已于2018年12月27日停职。

调查显示，2014年至2018年3月间，被告伪造了40份与15起案件有关的文件。这些案件包括已结案的验尸庭案件、已审结的刑事案，以及没有提出检控的刑事案。

被告行径被揭发后，警方和总检察署为确保案子处理得当，彻底检查被告负责的2501起案件，并针对被告负责调查的验尸庭案件，援引验尸官法令第26(3)条文指示国家法院重审其中八起。

这八起致命车祸发生在2015年至2017年之间，被告伪造死者家属、目击者或肇祸司机的口供，并在当事人不知情的情况下，将口供书呈堂。

当时负责这八起案件的验尸官马文德重新展开研讯，最后维持原先结论，裁定伪造的口供书并没有对案件造成影响，八起案件仍属不幸的交通意外。

除了伪造口供书，被告也于2017年4月伪造助理检察司发出的文件，指示警方提控一名男子。

总检察署已经重新评估那些没有提出检控的刑事案，当中只有一起刑事案早前不提控的决定不够明确，当局因此对涉案者发出严厉警告，其余案件的结果则维持不变。

针对已审结的刑事案，总检察署则通过行车记录器和证人供词等证据，证实已有足够的证据将嫌犯定罪。

控方说，被告的失责打击了警察部队和总检察署的声誉，削弱公众对我国法律的信任，应予以严惩。

被告的代表律师求情时说，被告对自己的错误行为感到后悔，所幸错误没有影响原先判决，没有构成“实质伤害”，希望法官从轻发落。

法官认为，这起事件备受关注，议员曾就此在国会提出询问，当局事后必须动用大量资源重新审查案子，才得出原先裁决无误的结论。此外，验尸庭案件的重新研讯，也对死者家属造成精神伤害。（人名译音）