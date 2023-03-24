（早报讯）美国联邦储备局或许会暂停加息以抵消金融市场动荡的局面缓解了投资者的担忧，推动美国星期四（3月23日）隔夜股市全面上扬。纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工商指数分别上涨1.01％、0.30％和0.23％。

亚太股市星期五（3月24日）开盘时都下滑。悉尼、日本和韩国分别下跌0.42％、0.25％和0.05％。

新加坡海峡时报指数星期四闭市收报3219点，微跌1.98点或0.06％。

以下是星期五值得关注的股票：

1.吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）星期五开市前发文告宣布，将在4月17日下午2时30分召开特别股东大会（EGM）。其中一个普通决议（ordinary resolution）有关拟议发行最多7亿5876万个新单位，预计能筹集高达3亿8690万元的款项，用于全额或部分偿还过渡性融资用到的款项。

2.宝德新加坡（Boustead Singapore）星期四闭市后披露，已取得宝德项目（Boustead Projects）发行的2亿9600万股，相当于94.49％的股权。宝德新加坡献议以每股0.95元收购子公司宝德项目，并将它私有化。

3.京信通信系统（Comba Telecom）星期四闭市后发布截至去年12月底的全年业绩显示，公司全年净利为1亿9023万港元，扭转了上财年5亿9256万港元的亏损。公司去年每股盈利为6.84港分，扭转上财年每股21.43港分的亏损。公司宣布派发每股1.1港分的年终股息，派息日为6月19日。公司去年的营收增加8.4％至63亿6467万港元，税前盈利为2亿9705万港元。

4.协和（Hiap Hoe）星期四闭市后回复新交所的询问，表示公司获得续贷的能力已经得到证明，去年就成功为一笔1亿8500万元的贷款向银行再融资，这笔贷款原定于2023年10月30日到期。公司还持有可变现的投资组合，因此，管理层相信公司有能力继续经营，并可及时履行所有短期义务。