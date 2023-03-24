全球最佳城市排名 我国连续两年亚洲居冠

（早报讯）我国在全球最佳城市排名连续两年在亚洲居冠、全球排名第八。

全球资产管理公司施罗德（Schroders）星期五（3月24日）发布“全球城市指数”（Global Cities Index）报告。

综合经济、环境、创新和交通方面的表现，新加坡去年以9.43分位列亚洲第一、全球第八，得分较2021年的8.31分，有所进步。

和上一次的评比一样，新加坡在交通方面的得分最高，位列全球前五，得分9.79。我国在创新方面排名第八（9.02分）。

我国城市密度管理表现非凡

施罗德全球城市投资经理乌戈·梅钦（Hugo Machin）指出，新加坡仍然是亚洲的主要枢纽之一。“毫不意外，它在交通运输方面表现最好，在2022年排名第四，比2021年的第五名有所上升。”

梅钦认为，这可归功于多种因素，包括机场素质良好、拥有大型商业港口、高效的公共交通系统和对基础设施的大量投资，这一点从我国持续提高和扩大交通系统足以证明。

梅钦也说，我国的交通管理表现可能不是最佳的，但考虑到人口密度，这种挑战是可以预期的。“政府通过政策不鼓励拥有私人汽车，积极地解决这一问题。新加坡在管理城市密度方面表现出非凡的熟练程度，效率值得称许。”

香港维持亚洲第二 旧金山取代伦敦获全球冠军

向来在多项国际评比与新加坡互别苗头的香港，这次以9.37分维持亚洲第二、全球第九的排名。香港的经济影响力在全球排名第八。

上一次全球排名第一的伦敦这次则把冠军宝座让给了旧金山。

报告指出，旧金山从第三名上升至第一，主要是因为指数引入了风险资本评分。过去，创新方面的评比只考虑一座城市的大学的创新能力，现在也把各个地方的企业所获得的风险资本纳入评分。