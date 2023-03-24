航空业劳资政三方推出加强心理健康支持框架

（早报讯）新加坡民航局、航空公司和工会携手推出加强心理健康支持的框架，更好地照顾机师和空中交通控制员，并为他们重返岗位建立可靠和安全的环境。

民航局局长韩国元星期五（3月24日）在首届亚太航空安全峰会的场边，与六个航空公司和工会的代表签署这个框架。

根据民航局的文告，签署方包括新加坡航空公司、酷航、捷星亚洲航空（Jetstar Asia Airways）、新加坡民航机师协会（ALPA-S）、酷航职员联合会和公共雇员联合会。

韩国元指出，冠病疫情凸显了心理健康的重要，包括对机师和空中交通控制员等航空业关键岗位的影响。他们在航空安全方面扮演重要的角色。

劳资政三方心理健康支持框架（Mental Health and Wellness Support Framework）涵盖教育、同侪支持、介入和合作项目四个关键支柱。

教育方面，框架将向机师和空中交通指挥员，以及包括护理服务提供者、志愿者、管理人员、人力资源和监管人员在内可提供支持的社区，推广心理健康意识和知识。

框架也计划加强机师和空中交通控制员社群之间的同侪支持网络，并为志愿者和领导者提供培训，建立他们支持同伴的能力。

框架也会继续发展、评估和改善合作项目，以及为机师和空中交通控制员恢复健康后，重返工作岗位的程序。

新框架下率先启动的机师同侪支持项目工作坊，将在本月27日至29日举办，让志愿者、管理层机师、航空公司管理人员和工会执行委员会成员学习技能。工作坊已有49人报名参加，高于原有目标的30人。