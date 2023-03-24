本地股市星期五早盘微升0.60点

（早报讯）近期的银行危机促使投资者保持警惕及谨慎交易，新加坡海峡时报指数星期五（3月24日）截至午休时微升0.60点或0.02％，报3219.60点。

亚太股市涨跌不一，除了深圳和台湾上扬0.19％和0.12％，其他股市都下滑。韩国领跌0.63％，上海、悉尼、日本和香港的跌幅介于0.11％和0.54％。

海指成份股方面，13只上扬，五只持平，12只下滑。领涨的是新加坡交易所（SGX）和新翔集团（SATS），分别上涨2.02％和1.98％，报9.11元和2.58元。

领跌的是云顶新加坡（Genting Singapore）和吉宝企业（Keppel Corp），分别下滑1.82％和0.92％，报1.08元和5.41元。

分析：美国似要被动应对银行倒闭 预示银行业动荡将持续

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说，美国财政部长耶伦表示美国联邦存款保险公司（FDIC）不会考虑为所有银行存款提供全面担保，虽然过后试图通过口头保证安抚市场情绪，但市场并不信服。全面担保有助于避免更深层的危机，但有关当局目前似乎更倾向以被动方式应对银行倒闭事件，预示银行业的动荡将持续。

海指近45％的权重集中在银行领域，但叶俊荣指出，以目前的情况来看，本地银行相当有韧性，它们的资本充足，降低了外部传播风险。

叶俊荣说，海指在星期五尝试保持在200天移动平均线以上，如果成功捍卫这个关键支撑点，则有可能在下周进一步反弹。海指长期的走势依然不明确，新交所的资金流动数据显示，海指已连续五个星期出现机构净资金流出，而这不能为海指更长期的上涨趋势提供明确指引。