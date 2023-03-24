梁文辉二度修贴文 同意不必公开涉贿赂案吉宝岸外与海事前高管名字

（早报讯）新加坡前进党非选区议员梁文辉二度修改脸书贴文内容，指他与内政部长兼律政部长尚穆根讨论后，同意不必公开涉贿赂案的吉宝岸外与海事前高层管理人员的名字。

梁文辉星期五（3月24日）中午再次修改他在周一发表的有关建国总理李光耀次子李显扬夫妇的脸书贴文。

他在修改后的“解释贴文”说，他与尚穆根讨论后，同意尚穆根的意见，即吉宝岸外与海事前高管没有被控，因此不必公开他们的姓名，他也承认自己之前提到他们都有罪，是错误的说法。

梁文辉星期四接近午夜时分第一次修改贴文。不过，他并没有按照尚穆根的要求删除整个贴文。

梁文辉贴文的两处修改分别是删除“引用莉雅妮案件是企图令人混淆（muddy the waters）的又一尝试”这句话，以及完整删除贴文最后一段，即指责国务资政兼国家安全统筹部长张志贤与尚穆根在国会讨论李家纠纷是影响公众对刑事诉讼的舆论的内容。

他说，自己20日的脸书贴文，是想提出他对尚穆根当天上午的口头询问答复的一些疑虑。他坚持自己无意中伤两位部长，也无意违反议会行为准则，提出这些观点“完全是为了公众利益”。

梁文辉说，他在22日的国会议事程序结束后进一步考虑了这个问题，决定通过删除有关句子撤回这些言论，“这应该能够解决所提出的问题”。

他也表示不接受部长要求他删除整个贴文的要求，因为“我的贴子提出了许多我认为站得住的其他观点，而似乎没有人反对它们”，因此“删除整个贴文是不成比例的回应”。

尚穆根星期三在国会指“引用莉雅妮案件是企图令人混淆的又一尝试”是严重指控，要求梁文辉撤回这番言论。

他也严词训斥梁文辉，指他不在国会提意见，事后却在脸书发表不实言论，是在滥用国会特权，败坏国会名誉。