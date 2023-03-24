我国结核病情况逐年好转 去年有1251起新病例

（早报讯）我国结核病情况逐年好转，新加坡居民当中，去年出现1251起结核病新病例，比前年的1300起少。近八成的新病例为50岁及以上者，67.6％则是男性。

星期五（3月24日）是世界防治结核病日。卫生部发文告透露上述数据时说，结核病仍是一个全球公共卫生威胁，因此新加坡加入全球社区，一起重申继续对抗结核病。

2021年，全球有超过1060万起活跃结核病病例，导致160万人死亡。本地去年的结核病发病率则为每10万人中有30.7人染病，较低于2021年每10万人中有32.6人染病。

卫生部指出，结核病在本地是地方性流行病，潜伏型结核病感染在我国人口中则不罕见，最多三成的年长人口是潜伏型结核病感染者。

但耐多药型肺结核仍是一大公共卫生挑战，因为这类结核病更难治疗、治愈率较低，死亡率可达40％至58％。本地去年就出现六起耐多药型结核病新病例。

肺结核是一种空气传播疾病，通过近距离和长时间接触未经治疗的活性肺结核感染者而传播。当局解释，结核病可以医治且传播可被预防。为了确保能尽早测出和治疗结核病，以遏制疾病传播，在全国结核病控制计划下，当局会对密切接触者进行追踪和筛查。

卫生部强调：“虽然我国已实施全国管控措施来减少结核病在本地传播，但所有人在预防疾病传播中，都扮演着重要角色。”

身体不适，或出现咳嗽等症状的人，都应尽早求医。那些被识别为接触者的人也应接受筛查，若潜伏型结核病感染结果为阳性，可获预防性治疗。