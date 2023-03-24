新柔地铁工程完成45% 高架轨道桩基明年首季建成

（早报讯）在新加坡范围内建造的新柔地铁系统目前已完成45％的建造工程，其中，高架轨道桩基已开始建造，标志着工程达新的里程碑。桩基预计明年第一季完成，到时桥墩和高架轨道也能动工兴建，朝2026年底通车的目标再迈进一步。

全长四公里的新柔地铁系统由新加坡和马来西亚共同承建。在新加坡范围内建造的高架轨道约25公尺高，总长730公尺，长度相等于两座平躺的巴黎埃菲尔铁塔，将衔接至通往兀兰北站的隧道。

其中530公尺的高架轨道将横跨柔佛海峡兴建，组成桩基的桩承台（pile cap）共有12个，其中九个位于柔佛海峡，三个在陆地。12个桩承台由161个钻孔桩支撑着，每个桩柱平均30公尺深。

衔接桩承台的12个桥墩建成后，就能开始兴建高架轨道。目前，三个陆地和两个海上桩承台已建成，包括最靠近马来西亚范围的桩承台。

交通部长易华仁星期五（3月24日）乘船到柔佛海峡视察施工情况。他接受媒体访问时说，在新加坡范围内建造的新柔地铁系统目前已完成45％的建造工程。接下来会陆续建造其他桩承台、桥墩和高架轨道。

新柔地铁预计2026年底通车，乘客可从汤申—东海岸地铁线的兀兰北站，搭乘新柔地铁到柔佛新山的武吉查卡站。两站之间的车程约五分钟，每小时单向可接载1万人次，相信将大幅改善我国与新山的连接。

新柔地铁兀兰北站将建在地底，深28公尺，共三层楼。地下第三层将建有一个连道，衔接关税、移民及检疫（Customs, Immigration and Quarantine，简称CIQ）设施。兀兰北站和CIQ设施的总楼面面积是一般地铁站的10倍。高架轨道准备工作、CIQ设施和隧道的建筑工程去年展开，进度良好，预计能如期完工。