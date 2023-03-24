三年制作下载1300多支色情片 男子判监六个月六周

（早报讯）三年内制作和下载超过1300支色情视频和照片，其中203支涉及虐童内容，男子更在网上“打广告”卖片，行径最终被网民揭发，落得坐牢六个月六周的下场。

被告凯瑞（Khairy，30岁）面对抵触影片法令和拥有虐童视频等六项控状。他星期五（3月24日）在国家法院承认其中三项，法官把余项纳入考量后做出判决。

调查显示，2017年至2020年间，被告先后加入10个色情聊天群组，会员上传到群组里的色情片会自动下载至被告手机，其中就包括203支涉及虐童内容的视频。

被告知道这些视频已存进手机，但他没有删除视频，也没有退出群组，甚至还通过交友应用约人拍色情片。

被告一般会约对方到酒店或住家附近楼梯间，完成拍摄后会将视频放上网“养粉”，让他的社交账号约3万4000名追随者观看。他过后还创立聊天群，让追随者通过群组与他联系，吸引了约1600人加入。

被告在不同的平台“打广告”卖色情片，甚至迎合追随者，按照追随者的喜好制片。有关色情片的价格不详。

2020年1月7日，有网民看见被告的社交账号不仅上传色情视频，内容还涉及16岁以下未成年者，因此报警。

被告的行径被揭发后，警方立即展开调查，并于2020年4月3日突击被告住处，从他的手机和电脑起获至少1369支色情视频与照片。

被告代表律师求情时说，被告为自己的错误感到后悔，在他提供的证明信（recommendation letter）中，写信人都能为他的人格做担保。

控方认为，证明信只能说明被告的工作能力，不能保证被告的人格。此外，被告的行为挑战了道德标准，建议法官判他入狱六个月六周至八个月八周。