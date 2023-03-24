本地股市星期五小跌0.2%收场

（早报讯）美国联储局加息暂告一段落，市场对它今年可能再加息一次的暗示反应不一。美国隔夜股市虽然上扬，但并未像以往一样带动亚太股市的走向。

投资者的情绪仍然被全球银行业的不稳定所牵绊，多数选择避险。星期五（3月24日）海峡时报指数一开盘就下跌，中午休市时有些微反弹，但最终无法持续，全天微跌0.2%或6.36点，闭市报3212.64点。

安保资本（AMP Capital）首席经济师奥利弗（Shane Oliver）说，联储局已经激进地大幅加息，也会继续直到有破坏出现。不过，现阶段即便银行出现动荡，他们仍不知道是否已经造成破坏。

海指全天的交易量达20亿多股，交易额9亿9000多万元，上升股293只，下跌股258只。

海指成份股跌多升少。12只上扬，两只持平，16只下跌。

新交所起1.68%至9.08元

上升幅度最大的是新加坡交易所（SGX），起1.68%至9.08元；胜科工程（Sembcorp Industries）上扬1.44%至4.24元；新翔集团（SATS）上涨1.19%至2.56元。

下跌最多的成份股是云顶新加坡（Genting Singapore），滑落1.82%至1.08元；凯德投资（Capitaland Investment）跌1.14%至3.48元；吉宝企业（Keppel Corp）下滑1.10%至5.40元。

亚太股市涨跌不一。香港和上海股市的跌幅相对大，分别下跌0.67%和0.64%；首尔和悉尼分别下滑0.39%和0.15%；东京股市下跌0.13%，而深圳和台湾则分别上涨0.25%和0.32%。