孟耀诚接替王赐吉出任武装部队总长

（早报讯）前海军总长孟耀诚少将正式接替王赐吉中将，出任新加坡武装部队总长。

交接仪式星期五（3月24日）下午5时30分在武装部队军训学院举行，在国防部长黄永宏医生的见证下，王赐吉中将（48岁）检阅陆军各单位的部队后，把象征武装部队的领导棒子交给孟耀诚少将（41岁）。

这是我国首次有海军总长升任武装部队总长（前称三军总长）。

孟耀诚是总统奖学金和武装部队奖学金得主，2000年加入武装部队，并于2020年3月接任海军总长。他曾担任国防政策司司长、海军舰队司令、海军参谋长等职务。

王赐吉在交接仪式上致辞时说，他23年前曾担任孟耀诚在见习军官学府的教官，“我知道孟耀诚将带来战略思维、动力和良好的政策敏锐度。同时，他也能很好地在国防部、武装部队和国防科技界之间协调工作。”

国防部文告指出，孟耀诚担任海军总长期间，致力于加强我国海军部队的战备状态、能力和伙伴关系，并以公众的福祉为优先考量。

他在冠病疫情暴发后的首个大规模海事会议——第七届国际海事安全会议上，负责监督会议的安全事宜。在他的领导下，海军部队还进行组织性改革和扩充能力，其中包括成立海事保安应对遣队、强化海军的工程与后勤系统，及启用第二和第三艘“长胜级”（Invincible-class）潜艇。

国防部高级政务部长王志豪、国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈、国防部与武装部队高级官员，以及军事外交使团也出席了交接仪式。