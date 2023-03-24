李总理：亚细安和中国经济合作 与双方政治安全议题相关

我国总理李显龙指出，亚细安与中国的经济合作有赖于双方的整体关系，因为双方之间不只存在经济议题，也有关于政治和安全议题的讨论，并且有些问题必须处理。

李显龙总理说，中国与亚细安在政治和安全问题上能取得的进展越大，就越容易在经济合作方面取得更大发展。

李总理在接受中国央视《高端访谈》节目专访时，回应有关亚细安与中国关系的问题时提出上述看法。

他以《南中国海行为准则》（Code of Conduct，简称COC）为例说，COC要达成一致并不容易，但双方一直在努力，并希望能取得进一步的进展。若双方能推进谈判，并以不分大国小国、尊重各方利益的方式管控南中国海议题，中国与亚细安的经济合作将更容易推进得更远。

COC单一磋商文本草案2019年完成一读后，双方谈判进展缓慢；亚细安轮值主席国印度尼西亚2月称，将在本月主持第一轮COC谈判。

李总理指出，良好的政治关系，让人们更容易被双赢的观点说服；否则就算有很多双赢的机会，也可能有些能抓住，有些就抓不住。

他进一步阐明，亚细安和中国关系良好，但双方的非经济议题处理得越好，经济关系将更能繁荣发展；这是双向的，若双方有良好的经济联系，也会有更大的动力去解决其他问题。

谈到新加坡在促进亚细安和中国关系上所能扮演的角色时，李总理说，新加坡是亚细安十个成员之一，并且几乎是其中最小的国家，因此新加坡了解自己在亚细安中扮演的角色有限，但是新加坡全力参与，并且努力推动双边合作。

亚细安与中国的经贸关系过去三年持续推进，双方去年11月在亚细安峰会上启动自由贸易协定升级的谈判，新加坡和中国的自贸协定也正在谈判升级。

李总理以新中自贸协定为例说，除了通过亚细安，新加坡也展示了双方合作的潜力。

他解释，相对于和十个国家磋商，和一个国家磋商没有那么复杂，因此可以走得更快更远，也能展示可以取得哪些成果。这对中国与亚细安的合作来说是一种鼓励，既然新加坡做到了并觉得效果不错，中国也觉得可行，为什么不考虑这样的做法？