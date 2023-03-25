当街与女伴起争执还图抢路人手机 男子将被控

（早报讯）男子在路上与女伴发生争执引起路人关注，路人用手机录像遭男子对峙，试图抢走路人手机并砸车，惊动警方到场。这名34岁男子将在星期六（3月25日）被控。

新加坡警察部队星期五（24日）发文告说，警方在3月19日早上约6时零5分接获通报，指一对男女在实利基路（Selegie Road）发生争执。

初步调查显示，这对男女发生争执时，引起了一名路人的注意，拿出手机录下过程。男子被指为此与路人对峙，试图抢走她的手机，并砸路人的汽车。

根据脸书专页SG Road Vigilante-SGRV上传的视频，一名路人与丈夫在车内，看见路边有一名女子在路上奔跑，试图摆脱身后的男子，间中多次被男子用力抓着头发，逼她回到车里。

根据贴文，路人随后拿起手机拍摄，同时报警处理，但她的行为引起男子的不满，试图把手伸进车内抢夺她的手机，之后还不断敲打汽车。视频也可听见，男子对着路人飙粗口。

另外，这名男子还涉嫌于2022年7月2日在海湾道一家酒店内，使用刑事暴力，蓄意伤害一名认识的女子。

男子将在公共滋扰的罪名下，于星期六被控上法庭。一旦罪成，被告将被罚款高达2000元。若该行为对公众造成危害，罪成可被判坐牢三个月或罚款2000元，或两者兼施。

除了公共滋扰，男子也将在使用刑事暴力和蓄意伤人的罪名下被控。使用刑事暴力一旦罪成，可面对长达三个月监禁，或罚款高达1500元，或两者兼施；蓄意伤人若罪成，最高刑罚是入狱3年，或罚款5000元，或两者兼施。