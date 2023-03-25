女子涉泼热水伤人乘船离新 警方渡轮上捉人

（早报讯）28岁女子涉嫌乔装改扮后用热水烫伤一名相识的24岁男子，造成男子二级烧伤。警方在案发四小时内，在新加坡前往印度尼西亚的渡轮上，将女子逮捕。

新加坡警察部队星期六（3月25日）发文告说，警方在23日早上约7时30分接到报案，指一名24岁男子在麦波申巴南路（Balam Road）一带被人用热水泼伤。

调查显示，肇事者涉嫌将热水泼至男子身上，并在警方抵达前逃离现场。男子的肩颈处遭受二级烧伤，在清醒状态下送院。警方在案发现场附近寻获肇事者所使用的热水瓶。

警方在案发现场附近寻获肇事女子使用的热水瓶。（警方提供）

在警方电眼画面协助下，警察行动指挥中心、勿洛警署和警察情报局密切合作，锁定涉案的28岁女子身份。记录显示，女子刚刚从新加坡游轮中心搭乘渡轮离境。调查发现，涉案女子与受害者相识，因此她在涉案时换装并戴上口罩。女子案发时所穿的一套黑色裙子也被办案人员起获。

调查显示，女子与受害者相识，为隐藏身份，她特意换上一条黑色长裙并戴上口罩。（警方提供）

在移民与关卡局、金文泰警署、警察海岸卫队的共同努力下，警察海岸卫队通过海上监测系统锁定渡轮位置，在渡轮离开新加坡水域前将她拦下，涉案女子在星期四（23日）上午11时30分左右被捕。

女子将在星期六被控，一旦使用危险武器蓄意伤人罪成，她将面临最长七年监禁或罚款、或两者兼顾，也可能面临加重刑罚。

警方重申对暴力行为零容忍，将对违法分子严格执法。