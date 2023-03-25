榜鹅小贩中心正式开幕 摊位须提供一道4元以下餐点

文 /
林慧敏

更新 /
更新 / 2023年3月25日 1:39 PM
发布 /
发布 / 2023年3月25日 12:49 PM
（左二起）Timbre集团联合创办人兼总裁龙田弘与白沙-榜鹅集选区议员沙礼尔、杨涴淩、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生和内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期六（3月25日）为榜鹅综合社区中心One Punggol小贩中心剪彩。（唐家鸿摄）
（左二起）Timbre集团联合创办人兼总裁龙田弘与白沙-榜鹅集选区议员沙礼尔、杨涴淩、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生和内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期六（3月25日）为榜鹅综合社区中心One Punggol小贩中心剪彩。（唐家鸿摄）

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（早报讯）榜鹅区首个小贩中心——榜鹅综合社区中心One Punggol小贩中心，星期六正式开幕。每个摊位都必须提供至少一道不超过4元的餐点，若消费者使用Timbre手机应用付款，则可另外享有一成的折扣。

榜鹅综合社区中心小贩中心由Timbre集团经营，共有34个摊位和700个座位。

小贩中心在去年10月底试运营，目前所有的摊位都已经开始营业。《联合早报》记者星期六（3月25日）早上到小贩中心时看到，所有摊位都有提供一道4元以下的实惠餐食。

“林伯”罗惹摊提供的实惠餐点为罗惹酱汁炸馒头，售价3元。摊主梁国维（40岁）受访时说，小贩中心去年刚开始试运营时生意非常好，目前的人流减少了接近一半，营业额也降低三四成。

“周末的时候人潮还是挺多的，尤其是图书馆也刚刚开，带动了顾客。不过，平日就真的没有什么人，主要是附近的居民和一些上班族。”

小贩中心每个摊位都必须提供至少一道不超过4元的餐点，若消费者使用Timbre手机应用付款，则可另外享有一成的折扣。（唐家鸿摄）

消费者使用Timbre应用付款时，可享有10%的折扣，这笔折扣则由摊主承担。梁国维说，每天平均有15%的顾客使用手机应用付款，一开始觉得这会导致自己的收入稍微减少，但长远来看有助吸引更多人到访。

75花生汤圆第三代负责人沈伟翔（33岁）也说，使用手机应用付款的顾客挺多，尤其是年轻人。“我觉得虽然要自己承担折扣，但也算是薄利多销，一些顾客也会因为有折扣而上门光顾。”

这家老字号在美芝路、牛车水和勿洛的小贩中心也有摊位，沈伟翔说，榜鹅小贩中心档口的开销比其他摊位贵了两成左右。

住在小贩中心附近的居民胡首翰（43岁，工程师）说，小贩中心的食物大众化，价格也挺合理，比周围食肆便宜。

“不过，我觉得若要和一些地区如勿洛、大巴窑的小贩中心相比的话，会稍微贵了一点，但还是负担得起。”

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