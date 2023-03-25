榜鹅小贩中心正式开幕 摊位须提供一道4元以下餐点

（早报讯）榜鹅区首个小贩中心——榜鹅综合社区中心One Punggol小贩中心，星期六正式开幕。每个摊位都必须提供至少一道不超过4元的餐点，若消费者使用Timbre手机应用付款，则可另外享有一成的折扣。

榜鹅综合社区中心小贩中心由Timbre集团经营，共有34个摊位和700个座位。

小贩中心在去年10月底试运营，目前所有的摊位都已经开始营业。《联合早报》记者星期六（3月25日）早上到小贩中心时看到，所有摊位都有提供一道4元以下的实惠餐食。

“林伯”罗惹摊提供的实惠餐点为罗惹酱汁炸馒头，售价3元。摊主梁国维（40岁）受访时说，小贩中心去年刚开始试运营时生意非常好，目前的人流减少了接近一半，营业额也降低三四成。

“周末的时候人潮还是挺多的，尤其是图书馆也刚刚开，带动了顾客。不过，平日就真的没有什么人，主要是附近的居民和一些上班族。”

小贩中心每个摊位都必须提供至少一道不超过4元的餐点，若消费者使用Timbre手机应用付款，则可另外享有一成的折扣。（唐家鸿摄）

消费者使用Timbre应用付款时，可享有10%的折扣，这笔折扣则由摊主承担。梁国维说，每天平均有15%的顾客使用手机应用付款，一开始觉得这会导致自己的收入稍微减少，但长远来看有助吸引更多人到访。

75花生汤圆第三代负责人沈伟翔（33岁）也说，使用手机应用付款的顾客挺多，尤其是年轻人。“我觉得虽然要自己承担折扣，但也算是薄利多销，一些顾客也会因为有折扣而上门光顾。”

这家老字号在美芝路、牛车水和勿洛的小贩中心也有摊位，沈伟翔说，榜鹅小贩中心档口的开销比其他摊位贵了两成左右。

住在小贩中心附近的居民胡首翰（43岁，工程师）说，小贩中心的食物大众化，价格也挺合理，比周围食肆便宜。

“不过，我觉得若要和一些地区如勿洛、大巴窑的小贩中心相比的话，会稍微贵了一点，但还是负担得起。”