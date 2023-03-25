新加坡早期左派社阵中委陈新嵘 泰国合艾逝世

（早报讯）新加坡早期左派的社会主义阵线中委、在自治邦时期曾出任总理公署政务次长的陈新嵘，星期六（3月25日）凌晨在泰国南部城市合艾逝世，享年90岁。

合艾KH华文中心校长洪庆福25日上午在脸书公布陈新嵘逝世的消息。他是陈新嵘在合艾的朋友，他受询时告诉《联合早报》，陈新嵘逝世前在加护病房留医近20天。

陈新嵘是人民行动党最早的一批议员之一，1950年代中期深受建国总理李光耀信任，曾经是设在桥南路行动党总部的“新加坡职工会咨询研究所”调查员，也负责编写行动党的中文版机关报《行动报》，但他事实上是被安插在李光耀身边的马来亚共产党成员，是“马共全权代表”方壮璧的左右手。

陈新嵘2012年在《联合早报》言论版就前副总理杜进才博士逝世发表《我所认识的杜进才博士》一文时，称他是行动党第三号干部党员，也曾是马共成员。

他1959年竞逐实龙岗上段选区的立法议席并且当选，随后被李光耀委任为总理公署政务次长。

不过，陈新嵘和其他行动党左派议员1961年脱党成立社会主义阵线，他曾任社阵中委。

陈新嵘1963年在社阵旗下当选义顺区议员，但他当选后就失踪，为躲避当年2月的“冷藏行动”大逮捕流亡印度尼西亚，后来再到中国成为“马来亚革命之声”的编辑部人员，又辗转到马来西亚和泰国边境，最后定居合艾，并在2006年5月成为泰国公民。