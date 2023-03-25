黄循财：留住过时工作不如协助员工过渡新岗位

（早报讯）一味地保护人们现有的工作，只会阻碍企业创造新的且更好的工作。较合适的做法是保护员工，协助他们更易重新受训、提升技能和过渡至新的工作岗位。

副总理兼财政部长黄循财说，在一个充满活力和健康的经济体系中，须有源源不绝的创新思维和新的做事方式。在这样的经济中，工作职位会不断更替。现有的一些工作遭淘汰，但新的工作机会随之而生，而这些工作通常更具效率，薪水也更高。

例如，过去，维修人员为了检查一栋大楼，必须慢慢地攀爬建筑外墙；如今，一名训练有素的无人机飞行员，能以更快和更安全的方式完成同样的任务。

黄循财星期六（3月25日）为就业韧性公民咨询小组讨论会致辞时，谈到我国政府如何保障人民的就业机会。这个小组讨论会是新加坡携手前进系列对话的一部分。

他认为，这是一个具毁灭性的创造过程，不过是推动经济健康成长不可或缺的一个环节。

这个公民咨询小组由新加坡政策研究所组织，义安公司资助。约60名新加坡公民和永久居民于过去一个多月来，参加了三场讨论会，并在星期六举行的第四场，也是最后一场讨论会上把他们的建议提呈给政府。

参与者针对三方面提出建议：一、如何鼓励员工积极地管理他们的事业；二、如何在现有的培训与发展计划之上，进一步协助雇员保持适应和受雇能力；三、为无业者提供援助。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生也在场听取参与者的意见。