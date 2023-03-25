去年12月至今 逾2000企业获渐进式薪金标志认证

（早报讯）自去年12月开放申请以来，已有超过2000家企业取得渐进式薪金标志认证，其中逾20家企业因积极提升雇员福祉，获颁更高一级的渐进式薪金标志Plus认证。

人力部在今年1月推出渐进式薪金标志（Progressive Wage Mark，简称PW Mark），对提供渐进式薪金及支付本地雇员至少1400元月薪的企业给予肯定。截至星期一（3月20日），本地共有2016家企业获得渐进式薪金标志及Plus认证。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈星期六（25日）中午出席在新达城一楼大厅举办的渐进式薪金标志展后对记者说，消费者如今可以更好地识别和支持这些支付渐进式薪金的企业，他鼓励更多企业加入。

渐进式薪金标志认证计划是低收入员工劳资政工作小组，在2021年8月提出的主要建议之一。低收入员工是指本地全职劳动力月入处于第20个百分位及以下的员工。

实施推进低收入雇员福利劳资政准则的企业，即积极提升雇员福祉，包括关注培训和职业发展、重视职场安全和卫生、提供休息区，及照顾他们的身心灵健康，则可获得渐进式薪金标志Plus认证。获认证的企业包括职总平价集团旗下的平价超市和便利店雀喜（Cheers）。

劳资政伙伴近年积极扩大渐进式薪金范围，若加上即将在7月落实渐进式薪金模式的废物管理业，覆盖率将达到全体低收入雇员当中的九成。

首度举办的渐进式薪金标志展在星期天（26日）结束，公众可上go.gov.sg/pwmarklist，查询获颁渐进式薪金标志认证的企业。