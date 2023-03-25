北部最大斋戒月市集兀兰登场 租金维持疫情前价位

（早报讯）新加坡北部最大型的斋戒月市集Bazar Raya Utara三年后再次登场，摊位租金维持在疫情前的价位，有超过90个摊位售卖各种美食潮物，预计一天可吸引多达1万人。

Bazar Raya Utara自2002年开始举办，每年在斋戒月期间把热闹的集市带到兀兰，让北部居民也能在住家附近体验过节氛围。

因为冠病疫情而中断三年的集市今年在兀兰地铁站旁的草坪复办，从3月22日举行至4月19日，设有超过90个摊位，是历来规模最大的。集市主办方主席曼索（Azriman Mansor）说，摊位租金根据地点和大小而异，每天介于80元到350元之间，与疫情前持平。“我们会关注食物价格，若收到公众反馈会与摊贩洽谈。”

今年的集市首次由马西岭—油池集选区和三巴旺集选区联办，副总理兼财政部长黄循财、卫生部长王乙康、人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈以及这两区的其他议员苏慧敏、维凯（Vikram Nair）和佳馥梅（Mariam Jaafar）星期六（3月25日）都到场参加开幕活动。

下了一个下午的大雨到了傍晚时分终于停下，集市迎来不少居民全家大小一起前来。拉马特（Darvin Rahmat，45岁，公务员）和妻子诺非莎（Wan Norfaizah，40岁，幼教老师）带着两个女儿来逛集市，买了许多美食准备回家享用。他们说，比起芽笼士乃的开斋节集市，这里离义顺的住家更近，价格也合理，有时间会再来。