【苏迪曼杯】我国和中国丹麦同组 是否强阵出击仍未知

（早报讯）苏迪曼杯混合团体羽毛球锦标赛抽签结果星期六（3月25日）出炉，我国继亚洲混合团体锦标赛后再次抽中头号种子中国，同组的还有欧洲冠军丹麦和非洲冠军埃及。

本届苏迪曼杯赛5月14日至21日在中国苏州举行。由于和5月5日至17日的东运会赛期稍微重叠，根据早前报道，我国可能派出两套阵容兵分两路。

我国会否派出最强阵容出征苏迪曼杯赛还是未知数，不过即使派出最强阵容，被分入A组的新加坡要取得小组前两名突围还是极不容易。我国应能拿下实力稍弱的埃及，但面对中国可说是螳臂当车，对垒实力稍强的丹麦的比赛就成为关键。

如果我国精英尽出，头号男单骆建佑和他的挚友、世界第一兼奥运冠军安赛龙的对决将再次备受瞩目。骆建佑也得“屠龙”才能让我国有一线希望。

其他单项方面，我国和丹麦在男双的实力最为悬殊，女单杨佳敏也处于下风。倒是混双许永凯／陈薇涵和女双黄嘉盈／金羽佳和丹麦头号组合的世界排名相差不多，有得一拼。不过，这当然还要取决于最后我国出征赛事的名单。

在同样参加苏迪曼杯赛的东南亚国家中，马来西亚、印度尼西亚和泰国的整体实力和阵容深度都比我国强大，且都将强阵出击，不过新加坡没有这个余裕，羽总也尚未公布他们的决定。

其他苏迪曼杯赛抽签结果方面，印尼和泰国被分到B组，应能携手出线。C组的马来西亚、台湾和印度料有恶斗，D组则是日本和韩国较被看好。

苏迪曼杯小组赛抽签结果

A组：中国、丹麦、新加坡、埃及

B组：印尼、泰国、德国、加拿大

C组：马来西亚、台湾、印度、澳大利亚

D组：日本、韩国、法国、英格兰