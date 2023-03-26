李总理：不论新加坡人住哪区都有良好设施

（早报讯）因为种种原因，一些组屋区会更受欢迎，不过新加坡人不论住在哪一区，都会享有良好完善的设施。

例如，义顺忠邦城（Chong Pang City）在2027年竣工后，将为这一带注入活力，居民可以享有许多新设施和服务，在这个综合发展项目集聚一堂，联络感情。

李显龙总理星期天（3月26日）早上为忠邦城主持动土仪式。他在致辞时说，这个项目是政府不断振兴这个地区的一部分工作，项目建成后会举办各种社区和休闲活动，让忠邦、义顺甚至是北区居民都能受益。

同样的，政府也会确保所有组屋市镇的设施能满足居民的现代生活需求，包括重新发展较旧的地区，提供新住房以及更新的基础设施。他强调：“我们要每一个组屋市镇，不论新旧，都是高质量的。”

不过他也提到，因为各种原因，一些组屋区可能会更受欢迎，这也是人之常情。“但在新加坡，不论你住在哪一区，你都可以享有良好的设施……我们的公共房屋系统行得通，新加坡人也知道这一点。”

新加坡土地管理局2020年宣布在义顺忠邦城打造综合发展项目。这个项目占地0.9公顷，约等于七个奥林匹克泳池，集民众俱乐部、巴刹、熟食中心、游泳池、健身房和商店于一体。另也会有一个24小时全天候运作的有盖走廊，将忠邦城的社区广场与义顺5道衔接起来。