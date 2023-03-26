李显龙总理受中国总理李强之邀访华

受中国总理李强邀请，我国总理李显龙将在下星期一至星期六（3月27日至4月1日）对中国进行正式访问，期间将到访广东广州、海南博鳌和北京。

这是中国结束三年的严格疫情防控后，李总理首次访华。

根据总理公署今天（3月26日）发布的文告，李总理在广东期间，将与中共政治局委员、广东省委书记黄坤明会面，并出席黄坤明设下的午宴。他也将与在粤新加坡人会面。

在海南期间，李总理将出席博鳌亚洲论坛年会开幕式并发表讲话，并出席李强为参加博鳌亚洲论坛年会的外国领导人举行的正式午宴。本届博鳌亚洲论坛的主题是“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。李总理也将在海南与中共海南省委书记冯飞会面。

在北京期间，李总理将与中国国家主席习近平会面。他也将与李强会面，李强将为李总理举行欢迎仪式和午宴。李总理还将与中国全国人大常委会委员长赵乐际、中国全国政协主席王沪宁，以及中共政治局委员、北京市委书记尹力会面。

总理夫人何晶、外交部长维文医生、贸工部长颜金勇、卫生部长王乙康、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤，以及总理公署、外交部和贸工部的官员将陪同李总理访华。

李总理出访期间，副总理兼财政部长黄循财将在3月27日至28日代理总理职务，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤将在3月29日至4月1日代理总理职务。

（《联合早报》北京特派员杨丹旭报道）