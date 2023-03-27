（早报讯）美国金融领域近期出现动荡后，市场情绪有所改善，美国股市上星期五（3月24日）全面上扬。纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工商指数分别上涨0.31％、0.56％和0.41％。

亚太股市星期一（3月27日）开盘时都上涨，日本、悉尼和韩国分别涨0.26％、0.25％和0.15％。

新加坡海峡时报指数上星期五闭市收报3212.64点，全周上扬29.36点或0.9％。

以下是星期一值得关注的股票：

1.吉宝企业（Keppel Corp）星期一开市前宣布，在菲律宾上市的子公司Keppel Philippines Properties与Opon-KE Properties将以约79亿9290万比索（约1亿9500万新元）脱售SM Keppel Land（简称SMKL）50％的股权给菲律宾金融银行（BDO Unibank），预计在今年上半年完成。菲律宾金融银行持有SMKL剩余50％的股权，交易完成后，SMKL不再是吉宝企业的子公司。这项计划符合吉宝企业“愿景2030”（Vision 2030）的资产货币化计划，以获得资金用于新增长机遇。

2.远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）星期一开市前宣布，信托就脱售市中广场（Central Square）获得额外1800万元的奖励费。外加上早前收到的3亿1320万元的脱售价，总额3亿3120万元比前年9月底的账面价值高出67％，也比2012年8月的购买价高出80.7％。考虑了260万元的脱售成本后，净收益约为1亿3030万元。

3. Rex国际（Rex International）星期日（3月26日）发文告回应一名股东针对集团董事及管理层在《商业时报》刊登的公开信，指信函中有事实错误，且书写方式不专业。集团澄清在油气生产方面仍保持活跃，目前每天生产超过9000桶，今年及明年目标是增产及扩大储备。集团正在评估新的钻井和对油气资产的收购，一旦计划确定，将及时对外公布。除了继续推进石油勘探和生产，集团布局碳氢化合物（hydrocarbon）以实现多元化业务来维持长期发展。

4.胜科工业（Sembcorp Industries）上星期六（3月25日）宣布与越南国营企业Becamex IDC的合资公司与越南九个省份签署合作谅解备忘录，联合开展对智能和可持续工业园区的可行性研究。